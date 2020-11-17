Адвокат по делу о драке в отрадненском кафе заявил о проблемах с доказательствами

В деле о драке в отрадненском кафе "Березка", после которого задержали сотрудника местной полиции Рахипа Ихтиарова, нет доказательств о причинении пострадавшим вреда здоровью средней тяжести. Об этом заявил адвокат Василий Гурко, представляющий интересы полицейского. Между тем дело возбуждено по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

"Одним из обязательных признаков преступления, вменяемого моему подзащитному, является наличие доказательств того, что причиненные потерпевшему повреждения вызвали длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть, — пишет в своей жалобе адвокат арестованного Василий Гурко. — Однако в представленных в суд материалах дела отсутствует какое-либо заключение специалистов медиков о наличии у потерпевшего вреда здоровью соответствующего средней тяжести".

По его словам, в суде было установлено, что пострадавший Виталий Федосеев после полученных повреждений, вовсе не находится на стационарном лечении".

Напомним, драка между двумя компаниями произошла в ночь с 30 на 31 октября. Сообщалось, что пострадавший получил травмы средней тяжести. Еще у одного участника событий диагностировали ушибы спины. Уголовным делом будут заниматься в отделе по расследованию особо важных дел в региональном управлении Следственного комитета.

Пострадавший Виталий Федосеев владеет ООО "Промсервис", зарегистрированным в Отрадном. В прошлом году выручка компании составила 101,5 млн рублей.