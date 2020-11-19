Самарец, бросивший в полицейских гранату, предстанет перед судом

В Самаре завершено расследование уголовного дела 58-летнего Алексея Балакирева, обвиняемого покушении на убийство и нападении на полицейских, сообщает регионального СУ СК РФ.

Мужчине вменяют ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"), ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов") и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств").

Напомним, по версии следствия, вечером 27 июля пьяный Балакирев пришел к жене в квартиру на ул. Буянова, поссорился с ней и избил. Соседи вызвали полицию. Когда правоохранители заходили в квартиру, мужчина бросил в них гранату. Один из полицейских закрыл собой женщину. Из-за взрыва потерпевшая и стражи порядка получили травмы различной степени тяжести. В итоге дебошира, уже державшего в руках вторую гранату, обезвредили.

На место происшествия приехала группа разминирования ОМОН. Взрывотехники осмотрели и обезвредили боевую гранату Ф-1, которую Балакирев планировал кинуть.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Самарский областной суд для рассмотрения.