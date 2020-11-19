16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарец, бросивший в полицейских гранату, предстанет перед судом Прокуратура добилась реальных сроков для группы вымогателей Жителя Хворостянского района заподозрили в краже 1,5 тонны ячменя Начальника отдела самарской полиции уволили в связи с утратой доверия Юная самарчанка перевозила в такси более полкило наркотика

Преступления Происшествия

Самарец, бросивший в полицейских гранату, предстанет перед судом

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре завершено расследование уголовного дела 58-летнего Алексея Балакирева, обвиняемого покушении на убийство и нападении на полицейских, сообщает регионального СУ СК РФ.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

Мужчине вменяют ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"), ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов") и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств").

Напомним, по версии следствия, вечером 27 июля пьяный Балакирев пришел к жене в квартиру на ул. Буянова, поссорился с ней и избил. Соседи вызвали полицию. Когда правоохранители заходили в квартиру, мужчина бросил в них гранату. Один из полицейских закрыл собой женщину. Из-за взрыва потерпевшая и стражи порядка получили травмы различной степени тяжести. В итоге дебошира, уже державшего в руках вторую гранату, обезвредили.

На место происшествия приехала группа разминирования ОМОН. Взрывотехники осмотрели и обезвредили боевую гранату Ф-1, которую Балакирев планировал кинуть.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Самарский областной суд для рассмотрения.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6