Андрей Малахов заинтересовался делом об избиении в отрадненском кафе

На федеральном телевидении в редакции Андрея Малахова готовится сюжет об избиении в Отрадном местного бизнесмена. Об этом Волга Ньюс сообщили адвокаты сторон возбужденного уголовного дела, которым уже предложили поучаствовать в передаче.

Напомним, в причинении Виталию Федосееву вреда здоровью средней тяжести подозревают офицера местной полиции Рахипа Ихтиарова. С санкции отрадненского суда полицейский взят под стражу, а дело передали в Самару в отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СК РФ.

Адвокат арестованного подал жалобу по поводу избранной меры пресечения. Она поступит из Отрадного в областной суд только 30 ноября.

В то время как адвокат арестованного сомневается, что здоровью потерпевшего причинен вред средней тяжести, сам Федосеев в возражении на жалобу описывает ход лечения, якобы свидетельствующий о тяжести травмы, причиненной ему при активном участии Ихтиарова.

"С 31 октября по 4 ноября мой подзащитный Федосеев находился в больнице в связи с критическим состоянием здоровья, - заявил адвокат Андрей Карномазов. - Затем в связи с эпидемиологической обстановкой он был выписан в амбулаторные условия. Его стали готовить к проведению операции, консультируясь со специалистами и собирая необходимые результаты анализов. Сомневаться в том, что раздробление костей лицевой части черепа не относится к категории вреда здоровью средней тяжести, можно только в случае, если полагать, что данный вред здоровью относится к тяжкому".

Потерпевший настаивает на отправке обидчика в следственный изолятор. Он опасается, что, оставаясь на свободе, Ихтиаров будет угрожать его жизни и безопасности.

Также Федосеев считает, что полицейский, который с коллегами неоднократно дерзко и беспричинно нападал на него и товарищей, может представлять опасность и для его, Федосеева, близких. Мужчина уверен, что Ихтиаров, являясь оперативником, воспользуется профессиональными навыками, чтобы препятствовать следствию и давить на потерпевших.