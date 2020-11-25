16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области арестовали подозреваемого в двойном убийстве из ревности В Тольятти пенсионерка зарегистрировала в частном доме 158 иностранцев Андрей Малахов заинтересовался делом об избиении в отрадненском кафе В Самаре задержали подозреваемого в серии автоподжогов Самарца задержали по подозрению в ограблении офиса микрозаймов

Преступления Происшествия

Андрей Малахов заинтересовался делом об избиении в отрадненском кафе

ОТРАДНЫЙ. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 600
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На федеральном телевидении в редакции Андрея Малахова готовится сюжет об избиении в Отрадном местного бизнесмена. Об этом Волга Ньюс сообщили адвокаты сторон возбужденного уголовного дела, которым уже предложили поучаствовать в передаче.

Напомним, в причинении Виталию Федосееву вреда здоровью средней тяжести подозревают офицера местной полиции Рахипа Ихтиарова. С санкции отрадненского суда полицейский взят под стражу, а дело передали в Самару в отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СК РФ.

Адвокат арестованного подал жалобу по поводу избранной меры пресечения. Она поступит из Отрадного в областной суд только 30 ноября.

В то время как адвокат арестованного сомневается, что здоровью потерпевшего причинен вред средней тяжести, сам Федосеев в возражении на жалобу описывает ход лечения, якобы свидетельствующий о тяжести травмы, причиненной ему при активном участии Ихтиарова.

"С 31 октября по 4 ноября мой подзащитный Федосеев находился в больнице в связи с критическим состоянием здоровья, - заявил адвокат Андрей Карномазов. - Затем в связи с эпидемиологической обстановкой он был выписан в амбулаторные условия. Его стали готовить к проведению операции, консультируясь со специалистами и собирая необходимые результаты анализов. Сомневаться в том, что раздробление костей лицевой части черепа не относится к категории вреда здоровью средней тяжести, можно только в случае, если полагать, что данный вред здоровью относится к тяжкому".

Потерпевший настаивает на отправке обидчика в следственный изолятор. Он опасается, что, оставаясь на свободе, Ихтиаров будет угрожать его жизни и безопасности.

Также Федосеев считает, что полицейский, который с коллегами неоднократно дерзко и беспричинно нападал на него и товарищей, может представлять опасность и для его, Федосеева, близких. Мужчина уверен, что Ихтиаров, являясь оперативником, воспользуется профессиональными навыками, чтобы препятствовать следствию и давить на потерпевших.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6