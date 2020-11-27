В Самаре владельцу сгоревшего хостела не удалось обжаловать арест

В пятницу, 27 ноября, Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Железнодорожного райсуда об аресте владельца ООО "Руслан", в хостеле которого при пожаре 7 ноября погибли четверо гастарбайтеров из Средней Азии.

Арестованному вменяют предоставление услуг ненадлежащего качества, повлекшее тяжкие последствия. Срок наказания по этой статье - до 10 лет лишения свободы.

Защитник 57-летнего Ахудара Курбанова адвокат Василий Гурко считает, что такую суровую меру пресечения вполне можно заменить на домашний арест, так как подозреваемый не имел умысла на причинение вреда и смерти своим клиентам, хотя и вел свой бизнес без соответствующих разрешений.

Курбанов искренне раскаивается и заглаживает вину перед пострадавшими: из его средств оплачены ритуальные услуги и транспортировка тел на родину. Также суду представили документы на оплату медицинских услуг четырем пострадавшим на пожаре, для них приобретены все необходимые вещи, уничтоженные огнем.

"Курбанов является участником устранения последствий Чернобыльской аварии и поэтому страдает рядом хронических заболеваний, - пояснил адвокат Гурко. - В то же время ему необходимо зарабатывать деньги, чтобы возмещать ущерб, причиненный родственникам погибших".

Федеральный судья Алексей Копытин оставил прошение защиты без удовлетворения, Курбанов пробудет в СИЗО до 8 января.

ООО "Руслан" зарегистрировано в 2006 г. в Чапаевске. Сфера его деятельности - розничная торговля пищевыми продуктами. В 2017 г. директора фирмы Курбанова привлекали к административной ответственности за несоблюдение санитарных норм. В Самаре бизнесмен рядом со своим домом на ул. Малоярославской выстроил автомойку, в мансарде которой устроил хостел.