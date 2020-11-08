Задержан подозреваемый в причастности к гибели людей на пожаре в Самаре

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении 57-летнего местного жителя, предположительно, виновного в пожаре на ул. Промышленности, где погибли четыре человека и еще пять — пострадали.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек"). Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним , 7 ноября произошел пожар в доме № 33 по ул. Промышленности. В здании грели второй этаж и мансарда, всего 500 кв. м. Тушили возгорание более четырех часов.

Пожарные обнаружили обгоревшие тела четырех человек. Кроме того, в больницу с травмами различной степени тяжести доставили еще пятерых мужчин 19-43 лет. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

"По предварительным данным, двое из погибших — мужчины 22 и 20 лет. Личности остальных погибших устанавливают. Некоторые из пострадавших проживали в этом доме по временной регистрации", — уточняют в следственном ведомстве.

Закончен осмотр места происшествия с участием руководителя СУ СК по Самарской области Валерия Самодайкина, замруководителя Александра Воеводина, следователей и криминалистов. Назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы. Подозреваемого допрашивают, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.