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Пожар на ул. Промышленности в Самаре ликвидировали

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 7 ноября, в 12:5, полностью ликвидировали пожар на ул. Промышленности, 33 в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, пожар начался примерно в 8:24. Горел второй этаж и мансарда. В итоге огонь распространился на 500 кв. м.

По последним данным, во время пожара четыре человека погибли и пять пострадали.

Как сообщает СУ СК РФ по Самарской области, по факту произошедшего начата доследственная проверка.

На место происшествия выехала следственная группа. Во время проверки установят личности погибших и пострадавших, выяснят обстоятельства происшествия.

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