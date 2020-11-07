Пожар на ул. Промышленности в Самаре ликвидировали

В субботу, 7 ноября, в 12:5, полностью ликвидировали пожар на ул. Промышленности, 33 в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, пожар начался примерно в 8:24. Горел второй этаж и мансарда. В итоге огонь распространился на 500 кв. м.

По последним данным, во время пожара четыре человека погибли и пять пострадали.

Как сообщает СУ СК РФ по Самарской области, по факту произошедшего начата доследственная проверка.

На место происшествия выехала следственная группа. Во время проверки установят личности погибших и пострадавших, выяснят обстоятельства происшествия.