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Преступления Происшествия

Таможенники изъяли незаконную партию сигарет на 35 млн рублей

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские таможенники задержали партию из 250,5 тыс. пачек сигарет, которые пытались ввезти в Россию, сообщает ведомство.

Фото: пресс-служба Самарской таможни

Грузовик, следовавший из Казахстана в Московскую область, остановили в районе села Большая Черниговка. Согласно документам, в кузове были чай и сетевое оборудование. На самом же деле там оказались блоки сигарет Davidoff, Rothmans, Kent, Parliament, Winston на 35 млн рублей. Документов на этот товар у водителя не было.

Сигареты изъяли. Материалы дела направлены в Средневолжское ЛУ МВД России на транспорте.

Гид потребителя

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