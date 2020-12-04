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Преступления Происшествия

В Самарской области украли шесть тонн дизельного топлива

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полицейские в Самарской области выявили подозреваемых в краже топлива, сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По версии правоохранителей, трое жителей Самарской области и двое уроженцев Оренбургской области работали в нефтеперерабатывающей организации и фирмах-перевозчиках. Они несанкционированно подключились к нефтепродуктопроводу и слили шесть тонн ГСМ свыше указанного в накладных объема. Сумма ущерба составила около 500 тыс. рублей.

Подозреваемых задержали во время очередного хищения. На территории организации они ночью заливали дизельное топливо в автобойлер.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ и п. "б" ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Покушение на кражу"). Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

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