В Самаре задержали наркокурьера, прятавшего таблетки в чернослив

В Самаре сотрудники полиции задержали 25-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

За нарушение ПДД возле одного из торговых центров на Южном шоссе мужчину остановили сотрудники ДПС. Документов у нарушителя не оказалось в связи с чем полицейские приняли решение доставить гражданина в отдел полиции № 7 УМВД России по г. Самаре для установления его личности, а также для составления административного постановления, предусмотренного ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения).

В ходе общения с правоохранителями мужчина заметно нервничал, что повлекло его досмотр. В присутствии понятых у задержанного были обнаружены и изъяты небольшие круглые свертки с неизвестным веществом и чернослив, в котором были спрятаны таблетки зеленого цвета.

По данным экспертизы, изъятое — наркотическое вещество марихуана, весом 18,46 гр., что относится к значительному размеру, и более 31 гр. таблеток мдма (d, l-3,4-метилендиокси-n-альфа-деметил-фенил-этиламина) (экстази), что относится к крупному размеру. Задержанный не стал отрицать своей вины и рассказал, как прятал и переносил запрещенные вещества. Злоумышленник получал закладку с большим весом, расфасовывал на более мелкие партии и в дальнейшем распространял по территории Куйбышевского района. Делал фотографии и направлял координаты указанных вещей в Интернет-магазин.

В ходе неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий были проведены осмотры мест, где, по словам злоумышленника, он делал свои закладки. Таким образом были обнаружены еще 10 тайников с наркотиками, которые организовывались для дальнейшего сбыта.

В отношении задержанного, ранее судимого за кражу, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 п. "Г" ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере). Санкции статьи предусматривают до 20 лет лишения свободы.

Куйбышевский районный суд принял решение об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции выясняют каналы поставки наркотиков.