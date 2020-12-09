Житель Самарской области расплачивался на рынке поддельными купюрами

В Тольятти задержали 55-летнего безработного жителя Новокуйбышевска по подозрению в сбыте поддельных денег.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, к правоохранителям обратился владелец торговой точки, с которым покупатель пытался расплатиться фальшивой пятитысячной купюрой. Охрана магазина не дала предполагаемому преступнику скрыться до прибытия правоохранителей.

До задержания мужчина успел купить продукты в двух отделах, расплатившись фальшивками. Стражи порядка обнаружили у него еще 11 купюр номиналом 5 тыс. рублей.

Экспертиза показала, что купюры изготовлены самодельным способом. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ ("Изготовление, хранение или сбыт поддельных денег").