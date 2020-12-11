В Самаре экс-депутата заподозрили в причастности к обороту наркотиков

Руководитель СУ СК РФ по Самарской области возбудил уголовное дело в отношении депутата Совета депутатов Советского района Самары первого созыва (2015 - 2020 гг.) по ч. 1 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Приготовление к незаконному сбыту наркотиков"). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, подозреваемый приобрел для сбыта не менее 311,05 г мефедрона.
Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу ведут сотрудники ГУ МВД России по Самарской области.