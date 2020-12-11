В Самаре ушло в суд дело о мошенничестве при перевозке ракет "Союз" в Гвиану

В Самаре направили в суд уголовное дело двух менеджеров РКЦ "Прогресс" и трех коммерсантов, обвиняемых в мошенничестве и выводе денег за границу. На схемах вокруг доставки ракет "Союз" на космодром в Куру во Французской Гвиане "Прогресс", по версии следствия, потерял более 55 млн рублей.

Для исполнения контрактов с французской компанией Arianespace SA, осуществляющей коммерческие запуски с Куру, РКЦ "Прогресс" привлек питерского экспедитора — ООО "Транси". С 2016 по 2018 гг. с компанией было заключено пять контрактов на общую сумму почти 130 млн руб. на транспортировку ракет-носителей "Союз-СТ" в Гвианский космический центр.

Четыре из этих договоров привели к возбуждению четырех уголовных дел, объединенных в одно производство. Правоохранители посчитали, что в договорах были предусмотрены фиктивные работы, на самом деле не выполнявшиеся — по проведению инспекторского осмотра и оценки трюма судна, изготовлению, размещению и монтажу кильблоков на судне.

Фигурантами уголовного дела стали теперь уже бывшие сотрудники РКЦ: начальник отдела управления финансов и внешнеэкономической деятельности Сергей Комаров и ведущий конструктор одного из отделов Сергей Давыдов. Их обвиняют в четырех эпизодах мошенничества.

Также перед судом предстанут бывший генеральный директор ООО "Транси" Виталий Лысак, управляющий компанией Алексей Шакалида и начальник отдела коммерции и маркетинга ООО Алексей Бовкунов. Последнему инкриминируется четыре эпизода мошенничества, Лысаку — четыре мошенничества и четыре эпизода вывода денег за рубеж по подложным документам, а Шакалиду — одно мошенничество и два эпизода ввода средств.

По версии следствия деньги были выведены через счета бельгийской AGS Shipping Europe N.V. При этом на сайте ООО "Транси" сообщается, что оно является членом международной группы компаний AGS Shipping Group. Также компания сообщает, что перевозит спецконтейнеры с ракетами "Союз-СТ" еще с 2009 года.