Таможенники возбудили уголовное дело из-за контрабанды древесины

Самарская таможня возбудила в отношении директора фирмы из Оренбурга уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов"), сообщает ведомство.

Таможенники остановили на трассе в районе пос. Акбулак Оренбургской области грузовик с нелегальным товаром. По документам в кузове были доски бука. Везли груз в Казахстан.

Но экспертиза показала, что помимо бука в полуприцепе находились пиломатериалы ценных пород ясеня — 11,73 куб. м и дуба — 5,63 куб. м. Общая стоимость незаконно перемещаемого товара оценивается в 833 тыс. рублей.