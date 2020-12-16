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Преступления Происшествия

Таможенники возбудили уголовное дело из-за контрабанды древесины

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская таможня возбудила в отношении директора фирмы из Оренбурга уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов"), сообщает ведомство.

Фото: пресс-служба Самарской таможни

Таможенники остановили на трассе в районе пос. Акбулак Оренбургской области грузовик с нелегальным товаром. По документам в кузове были доски бука. Везли груз в Казахстан.

Но экспертиза показала, что помимо бука в полуприцепе находились пиломатериалы ценных пород ясеня — 11,73 куб. м и дуба — 5,63 куб. м. Общая стоимость незаконно перемещаемого товара оценивается в 833 тыс. рублей.

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