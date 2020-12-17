Мужчину с 6 кг наркотиков поймали в Самарской области

В Самарской области задержали и арестовали 38-летнего мужчину с 6 кг наркотиков.

Как сообщает региональное ГУ МВД, на трассе М-5 в Ставропольском районе сотрудники ДПС остановили легковушку для проверки документов и заметили, что находившийся в машине мужчина нервничает. В результате при досмотре автомобиля полицейские нашли спортивную сумку с 12 пакетами наркотиков. Так было более 4,9 кг производного N-метилэфедрона; 467,7 г мефедрона; 488,1 г амфетамина и 296,2 г MDMA — всего более 6 кг наркотиков.

По информации полиции, подозреваемый является безработным уроженцем Иркутской Области. Он рассказал, что хранил вещества для сбыта.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу.