Тольяттинец украл листы защитного кожуха трубопровода

В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в краже, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

14 декабря сотрудники ДПС в Автозаводском районе в 18:30 заметили мужчину, которой вез на садовой тележке металлические листы. По приметам он был похож на разыскиваемого за кражу. По версии полицейских, в ноябре 2020 г. мужчина похитил листы защитного кожуха трубопровода.

Сотрудники полиции 56-летнего местного жителя уже судимого за кражу. В итоге задержанный не стал отрицать причастность к хищению. Ущерб составил 115 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.