Перед праздниками таможенники нашли санкционку в самарских магазинах

Сотрудники Самарской таможни, Россельхознадзора и прокуратуры обнаружили в магазинах регионального центра санкционную и немаркированную продукцию.

В одном из торговых центров нашли сыры и колбасы иностранного производства, подпадающие под запрет реализации в РФ. У предпринимателя изъяты сыры и колбасы из Великобритании, Франции, Испании. Вес товара составил 24 кг. Кроме того, были найдены 26 кг сыров и колбас без маркировки, страна происхождения которых не определена.

Продукцию передали в Россельхознадзор.