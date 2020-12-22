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Преступления Происшествия

Перед праздниками таможенники нашли санкционку в самарских магазинах

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Самарской таможни, Россельхознадзора и прокуратуры обнаружили в магазинах регионального центра санкционную и немаркированную продукцию.

Фото: пресс-служба Самарской таможни

В одном из торговых центров нашли сыры и колбасы иностранного производства, подпадающие под запрет реализации в РФ. У предпринимателя изъяты сыры и колбасы из Великобритании, Франции, Испании. Вес товара составил 24 кг. Кроме того, были найдены 26 кг сыров и колбас без маркировки, страна происхождения которых не определена.

Продукцию передали в Россельхознадзор.

Гид потребителя

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