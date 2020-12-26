16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Депутат и адвокат из Крыма задержаны с Самаре в большой партией амфетамина В Жигулевске возбуждено уголовное дело из-за подделки документов на перевозку опасных грузов Следователи по особо важным делам СУ СК проверят полицейских по заявлению жительницы Новокуйбышевска Молодой тольяттинец украл из магазина пять бутылок шампанского и сбежал Самарского депутата Дениса Штейна взяли под стражу до 9 февраля

Преступления Происшествия

Депутат и адвокат из Крыма задержаны с Самаре в большой партией амфетамина

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 18
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Исполняющим обязанности руководителя СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении двух адвокатов Адвокатской Палаты Республики Крым, один из которых является депутатом Армянского городского совета Республики Крым второго созыва, об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

По данным ведомства, адвокаты подозреваются в покушении на незаконный сбыт психотропных веществ в особо крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК

По версии следствия, подозреваемые приобрели в целях сбыта психотропное вещество — амфетамин, массой более 1 кг, в особо крупном размере. Однако, довести свой преступный умысел до конца они не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как 24 декабря в ходе оперативного мероприятия у них было изъято психотропное вещество сотрудниками 2 отдела УНК ГУМВД России по Самарской области из автомобиля, на котором передвигались подозреваемые.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3