Депутат и адвокат из Крыма задержаны с Самаре в большой партией амфетамина

Исполняющим обязанности руководителя СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении двух адвокатов Адвокатской Палаты Республики Крым, один из которых является депутатом Армянского городского совета Республики Крым второго созыва, об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

По данным ведомства, адвокаты подозреваются в покушении на незаконный сбыт психотропных веществ в особо крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК

По версии следствия, подозреваемые приобрели в целях сбыта психотропное вещество — амфетамин, массой более 1 кг, в особо крупном размере. Однако, довести свой преступный умысел до конца они не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как 24 декабря в ходе оперативного мероприятия у них было изъято психотропное вещество сотрудниками 2 отдела УНК ГУМВД России по Самарской области из автомобиля, на котором передвигались подозреваемые.