Сотрудника ГИБДД из Самары заподозрили во взятке

В Самарской области по материалам ФСБ возбудили уголовное дело в отношении начальника отделения ГИБДД ОМВД России по Пестравскому району по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").
По версии следствия, 11 ноября 2020 г. подозреваемый в служебном кабинете получил первую часть взятки - 60 тыс. руб. - за беспрепятственный проезд грузовика взяткодателя. 22 декабря полицейскому передали вторую часть взятки - 120 тыс. рублей.
Расследование уголовного дела продолжается. В региональном ГУ МВД назначили служебную проверку.