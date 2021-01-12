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Преступления Происшествия

Сотрудника ГИБДД из Самары заподозрили во взятке

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области по материалам ФСБ возбудили уголовное дело в отношении начальника отделения ГИБДД ОМВД России по Пестравскому району по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

По версии следствия, 11 ноября 2020 г. подозреваемый в служебном кабинете получил первую часть взятки - 60 тыс. руб. - за беспрепятственный проезд грузовика взяткодателя. 22 декабря полицейскому передали вторую часть взятки - 120 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. В региональном ГУ МВД назначили служебную проверку.

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