Сотрудника ГИБДД из Самары заподозрили во взятке

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области по материалам ФСБ возбудили уголовное дело в отношении начальника отделения ГИБДД ОМВД России по Пестравскому району по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").