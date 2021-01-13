Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил 63-й регион с Днем Самарской губернии

Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов в среду, 13 января, поздравил 63-й регион с Днем образования Самарской губернии.

"Дорогие соседи — жители Самарской области, уважаемый Дмитрий Игоревич! От всей души поздравляю вас со знаковой датой — 170-летием Самарской губернии. Вы — признанный центр ракето-космической промышленности, самодостаточный и экономически сильный регион. Современная Самарская область является примером для многих. Мы дорожим нашими дружескими, добрососедскими отношениями. Уверен, что впереди у Самарской области еще много важных достижений", — говорится в поздравлении президента Татарстана.