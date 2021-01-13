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Власть и политика

Врио главы Республики Мордовия Артем Здунов поздравил Самарскую губернию с юбилеем

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 13 января, врио главы Республики Мордовия Артем Здунов поздравил жителей нашего регионра со 170-летием Самарской губернии.

"Я сердечно поздравляю вас со 170-летием образования Самарской губернии. За это время Самарская область прошла огромный путь созидательных преобразований, нарастила серьезный промышленный потенциал, дала мощный импульс социально-культурному развитию. В регионе проживает свыше 150 национальностей, в том числе свыше 65 тыс. представителей мордовского народа. Самарский край динамично развивается, благодаря и грамотному, чуткому руководству области. Мы очень ценим продуктивное взаимодействие и дружбу между нашими регионами, нацеленные на дальнейшее укрепление сотрудничества", — говорит в поздравлении Артем Здунов.

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