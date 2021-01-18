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В Самаре пресечена деятельность незаконного игорного заведения

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в Железнодорожном районе на ул. Киевской в одной из квартир многоэтажного дома пресечена деятельность игорного заведения, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Полицейские при силовой поддержке бойцов "СОБР" Управления Росгвардии по Самарской области в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили, что на съемной квартире действительно располагался игровой клуб.

Сотрудниками органов внутренних дел установлен и задержан предполагаемый организатор незаконной деятельности — ранее не судимый и безработный 32-летний житель Большеглушицкого района Самарской области, компьютерное оборудование изъято.

По данному факту СУ СК России по Самарской области по материалам, собранным полицейскими, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконные организация и проведение азартных игр". 

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