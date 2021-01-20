Пару из Уфы задержали в Тольятти с почти полукилограммом наркотиков

В Тольятти полицейские задержали пару из Уфы с партией наркотиков.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, на КПП Рубеж сотрудники ГИБДД остановили Lada Vesta для проверки документов. Пассажиры машины сильно нервничали, и правоохранители решили досмотреть их. В итоге у 34-летней женщины и 29-летнего мужчины изъяли 14,17 г мефедрона и 468,32 г N-метилэфедрона.

Подозреваемые являются жителями Уфы, официально не работают. Женщина уже бывала судима за кражу и наркотики, а мужчина - за кражу. По версии полиции, они собирались сбыть наркотики через "закладки" в Тольятти. Возбуждено уголовное дело.