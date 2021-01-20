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Преступления Происшествия

В Самарской области поймали жителей Санкт-Петербурга с 4 кг наркотиков

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На посту ДПС "Зеленовка" в Самарской области задержали жителей Санкт-Петербурга с 4 кг наркотиков.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правоохранители остановили иномарку для проверки документов. Когда водитель и пассажир услышали, что полицейские хотят осмотреть машину, решили скрыться. В итоге автомобиль все же остановили, а водителя и пассажира задержали. На заднем сиденье обнаружили рюкзак с примерно 4 кг мефедрона.

По версии полиции, 27-летний безработный водитель и 26-летний судимый за кражу пассажир живут в Санкт-Петербурге, а в Самарской области оказались проездом.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемых отправили под стражу. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

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