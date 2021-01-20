В Самарской области поймали жителей Санкт-Петербурга с 4 кг наркотиков

На посту ДПС "Зеленовка" в Самарской области задержали жителей Санкт-Петербурга с 4 кг наркотиков.

Правоохранители остановили иномарку для проверки документов. Когда водитель и пассажир услышали, что полицейские хотят осмотреть машину, решили скрыться. В итоге автомобиль все же остановили, а водителя и пассажира задержали. На заднем сиденье обнаружили рюкзак с примерно 4 кг мефедрона.

По версии полиции, 27-летний безработный водитель и 26-летний судимый за кражу пассажир живут в Санкт-Петербурге, а в Самарской области оказались проездом.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемых отправили под стражу. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.