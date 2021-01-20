Уголовное дело о поставках некачественного мяса в школы и детсады скоро отправят в суд

В Самарской области в ближайшее время планируют отправить в суд уголовное дело о поставках некачественного мяса в тольяттинские школы и детсады. Об этом рассказал руководитель регионального СУ СК РФ Валерий Самодайкин.
Напомним, фигурантами уголовного дела по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предназначенных для детей") стали технолог ООО "Мясная провинция" и родственник директора предприятия. По версии следствия, в 2019 г. они продавали испорченное мясо в детские сады и школы Тольятти и еще некоторых районов Самарской области.
25 декабря 2019 г. правоохранители задержали Алексея Флегентова — предполагаемого "фактического директора" компаний "Мясная провинция" и "Мясной провиант".