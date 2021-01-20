Уголовное дело о поставках некачественного мяса в школы и детсады скоро отправят в суд

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В Самарской области в ближайшее время планируют отправить в суд уголовное дело о поставках некачественного мяса в тольяттинские школы и детсады. Об этом рассказал руководитель регионального СУ СК РФ Валерий Самодайкин.