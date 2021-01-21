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Преступления Происшествия

Самарские таможенники задержали мужчину, заказавшего сильнодействующие препараты

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Самарской таможни задержали получателя посылки с сильнодействующими веществами.

Фото: пресс-служба Самарской таможни

37-летний житель пос. Светлый Оренбургской области заказал из Беларуси препараты, содержащие 0,96 г тестостерона пропионата, 9,52 г болденона, а также 0,14 г оксиметолона и болденона ундецилената. Все они включены в список сильнодействующих веществ. Мужчина пояснил, что заказал препараты для поддержания физической формы. 

По факту незаконного перемещения сильнодействующих веществ через границу возбудили уголовное дело.

Гид потребителя

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