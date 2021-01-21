Самарские таможенники задержали мужчину, заказавшего сильнодействующие препараты

Сотрудники Самарской таможни задержали получателя посылки с сильнодействующими веществами.

37-летний житель пос. Светлый Оренбургской области заказал из Беларуси препараты, содержащие 0,96 г тестостерона пропионата, 9,52 г болденона, а также 0,14 г оксиметолона и болденона ундецилената. Все они включены в список сильнодействующих веществ. Мужчина пояснил, что заказал препараты для поддержания физической формы.

По факту незаконного перемещения сильнодействующих веществ через границу возбудили уголовное дело.