Воспитателя будут судить за смерть ребенка в детсаду в Самарской области

В суд Борского района Самарской области отправили для рассмотрения уголовное дело воспитателя дошкольной группы по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей").

Как сообщает СК РФ, 15 октября 2020 г. четырехлетний мальчик в детсаду поперхнулся деталью от конструктора и погиб. По версии следствия, причиной трагедии было то, что обвиняемая не уделила достаточно внимания ребенку, находящемуся в игровой комнате.

Как сообщает прокуратура Самарской области, по итогам проверки надзорного ведомства, директора образовательного учреждения привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ ("Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций"), а воспитатель наказана в дисциплинарном порядке.