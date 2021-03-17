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Преступления Происшествия

Из-за падения ребенка в открытый люк в Самаре возбудили уголовное дело

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокурор Октябрьского района Самары начал проверку из-за падения ребенка в открытый канализационный люк, сообщает региональная прокуратура.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

Ресурсоснабжающую организацию, эксплуатирующую инженерные коммуникации, проверят на соблюдение требований законодательства.

Напомним, около 16:00 16 марта на ул. Тихвинской, 24 дошкольник упал в открытый канализационный колодец. Мать пыталась помочь ребенку, прыгнула за ним. Сейчас женщина и ее сын находятся под наблюдением врачей.

"РКС-Самара" заявила, что крышка с колодца была украдена, как и с нескольких других расположенных рядом.

Советский МСО Самары регионального СУ СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности").

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