В Самаре мальчик провалился в колодец, его мать прыгнула за ним

Во вторник, 16 марта, в Самаре около 16.00 на ул. Тихвинской, 24 мальчик дошкольного возраста упал в канализационный колодец, с которого была украдена крышка. Его мама, пытаясь помочь, прыгнула за ним. Женщина и ее сын сейчас находятся под наблюдением врачей.

Последний раз плановый осмотр колодца рабочими "РКС-Самара" проводился в январе 2021 года. 17 февраля здесь устраняли засор, крышка была на месте, колодец находился в рабочем состоянии. 16 марта оказалось, что украдена крышка не только с этого колодца, но и с трех тепловых камер, находящихся рядом. Это означает только одно: на данном участке одновременно были похищены все крышки, которые попались на глаза преступникам.

По состоянию на сегодня, утро 17 марта, все колодцы и тепловые камеры закрыты. Подано заявление в правоохранительные органы о розыске злоумышленников, по чьей вине произошел несчастный случай.



