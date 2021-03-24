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Бывшему судье Михаилу Бурцеву утвердили обвинительное заключение

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокурор области Сергей Берижицкий утвердил обвинительное заключение по уголовному делу бывшего судьи Волжского районного суда Михаила Бурцева по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере").

Фото: i027.radikal.ru

Напомним, по версии следствия, в октябре 2019 г. Бурцев через посредника - пристава-исполнителя - получил 250 тыс. руб. - часть оговоренной взятки 500 тыс. рублей. За это он должен был вынести решение об УДО заключенному, отбывающему наказание за причинение тяжких травм, повлекших смерть. После получения денег судью задержали сотрудники ФСБ.

Посредника уже приговорили к трем годам лишения свободы, а взяткодателя - к семи годам лишения свободы.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Кировский районный суд Самары.

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