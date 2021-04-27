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Преступления Происшествия

Обвинение по делу о поставках некачественного мяса в детсады предъявили двум фигурантам

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По уголовному делу о поставках некачественного мяса в детские сады Самарской области предъявили обвинение технологу ООО "Мясная провинция" и родственнику директора этого предприятия. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Следствие считает, что в 2019 г. они продавали испорченное мясо в детские сады и школы Тольятти и еще ряда районов Самарской области.

"В мясе содержались бактерии, которые могли оказать негативное влияние на здоровье детей. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд", — отметили в региональном СУ СК.

Напомним, уголовное дело о поставках некачественного мяса возбудили по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Сбыт продукции, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей"). 25 декабря 2019 г. правоохранители задержали Алексея Флегентова — предполагаемого "фактического директора" компаний "Мясная провинция" и "Мясной провиант".

26 декабря 2019 г. Центральный райсуд отправил Флегентова под арест. А в мае 2020 г. стало известно, что в апелляционную инстанцию Самарского облсуда поступила жалоба от Алексея Флегентова и некой Светланы Курылевой на постановление Самарского райсуда от 16 января 2020 г., который отказался рассматривать жалобу на решения должностных лиц, ведущих уголовное производство (ст. 125 УК РФ). 13 июня облсуд оставил в силе решение суда первой инстанции.

Так выяснилось, что в деле появился второй фигурант — Светлана Курылева. 30 декабря 2019 г. Центральный райсуд Тольятти отправил Курылеву под стражу по подозрению в совершении преступления по такой же статье, как и у Алексея Флегентова. 8 мая 2020 г. Центральный райсуд отказался продлевать женщине арест. Как можно понять из дальнейших судебных решений, Курылеву отправили под домашний арест.

Гид потребителя

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