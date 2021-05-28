Сотрудников самарского пансионата для детей-инвалидов подозревают в халатности и истязаниях

В Самаре возбудили уголовные дела по ст. 293 УК РФ ("Халатность") и ст. 117 УК РФ ("Истязание") из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками Самарского пансионата для детей-инвалидов обязанностей по воспитанию, содержанию и лечению детей. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Проводятся следственные действия для установления обстоятельств происшествия.

По данным региональной прокуратуры, ранее во время проверки их сотрудники зафиксировали нарушение законодательства о несовершеннолетних, выразившееся в жестоком обращении с детьми. Директор учреждения уволилась, не дождавшись окончания проверки.

Как сообщает надзорное ведомство, по материалам прокурорской проверки полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 156 УК РФ ("Ненадлежащее воспитание несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением").