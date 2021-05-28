Сотрудников самарского пансионата для детей-инвалидов подозревают в халатности и истязаниях

В Самаре возбудили уголовные дела по ст. 293 УК РФ ("Халатность") и ст. 117 УК РФ ("Истязание") из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками Самарского пансионата для детей-инвалидов обязанностей по воспитанию, содержанию и лечению детей. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
Проводятся следственные действия для установления обстоятельств происшествия.
По данным региональной прокуратуры, ранее во время проверки их сотрудники зафиксировали нарушение законодательства о несовершеннолетних, выразившееся в жестоком обращении с детьми. Директор учреждения уволилась, не дождавшись окончания проверки.
Как сообщает надзорное ведомство, по материалам прокурорской проверки полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 156 УК РФ ("Ненадлежащее воспитание несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением").
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!