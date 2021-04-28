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Общество

В Самарском пансионате для детей-инвалидов нашли многочисленные нарушения

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самарской области вместе со специалистами министерства социальной и демографической политики и общественных организаций устроила проверку в Самарском пансионате для детей-инвалидов и нашла нарушения.

Фото: Александр Хинштейн

Как сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, во время проверки обнаружилось, что в учреждении, где находятся дети с умственной отсталостью, воспитанников кормили салатом из репчатого лука и пшеничным супом, а также привязывали к кроватям и одевали в обноски.

По словам депутата, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данным прокуратуры, директор учреждения подала заявление об уходе, не дожидаясь ее окончания. Женщину уволили 28 апреля.

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