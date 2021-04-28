В Самарском пансионате для детей-инвалидов нашли многочисленные нарушения

Прокуратура Самарской области вместе со специалистами министерства социальной и демографической политики и общественных организаций устроила проверку в Самарском пансионате для детей-инвалидов и нашла нарушения.
Как сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, во время проверки обнаружилось, что в учреждении, где находятся дети с умственной отсталостью, воспитанников кормили салатом из репчатого лука и пшеничным супом, а также привязывали к кроватям и одевали в обноски.
По словам депутата, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данным прокуратуры, директор учреждения подала заявление об уходе, не дожидаясь ее окончания. Женщину уволили 28 апреля.
Последние комментарии
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.