В Самарском пансионате для детей-инвалидов нашли многочисленные нарушения

Прокуратура Самарской области вместе со специалистами министерства социальной и демографической политики и общественных организаций устроила проверку в Самарском пансионате для детей-инвалидов и нашла нарушения.

Как сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, во время проверки обнаружилось, что в учреждении, где находятся дети с умственной отсталостью, воспитанников кормили салатом из репчатого лука и пшеничным супом, а также привязывали к кроватям и одевали в обноски.

По словам депутата, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данным прокуратуры, директор учреждения подала заявление об уходе, не дожидаясь ее окончания. Женщину уволили 28 апреля.