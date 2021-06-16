У суда в Самаре прошла акция в защиту бывшего силовика

В среду, 16 июня, несколько человек организовали в Самаре пикет у здания суда Ленинского района на ул. Рабочей, 21. Молодые люди развернули транспаранты с надписями "Невиновного осудят любой ценой", "Требуем прекратить фальсификацию уголовного дела", "Вас купил Федосеев" и т.д. Некоторые обращения были адресованы генпрокурору Игорю Краснову и руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

В суде Ленинского района Самары в этот день проходило заседание по продлению ареста бывшему сотруднику отдела полиции Отрадного Павлу Шишканову.

Напомним, ранее в кафе Отрадного произошла драка. В ней пострадал сын местного бизнесмена Виталий Федосеев. Как позже рассказывал адвокат Василий Гурко, в суде было установлено, что пострадавший Федосеев после полученных повреждений вовсе не находится на стационарном лечении. Но тем не менее арестовали его предполагаемого обидчика - Рахипа Ихтиарова. Он работал в местном отделе полиции, но был уволен сразу после ЧП. Кроме прочего, весь отдел отрадненской полиции, по свидетельствам уже нескольких адвокатов, стали "перетряхивать". В итоге уволили еще и коллегу Ихтиарова Павла Шишканова - в вечер драки он был в компании с Ихтиаровым. Родные Шишканова сразу заявили - им угрожали представители оппонентов, заявляли, что будут мстить.

Потом в отношении Шишканова возбудили уголовное дело. Ему вменили избиение наркозависимого мужчины по фамилии Шеин. Причем с момента ЧП прошло около полутора лет.

"У Шеина снесена половина головы. Он долго лежал в больнице, а после выхода объяснял, будто упал и ударился о бордюр", - рассказывала родственница Шеина Ольга.

По ее же словам, Шеин частенько выпивал или употреблял другие вещества с друзьями, а иногда и лазал по балконам на четвертый этаж домой - когда жена не пускала. И тут внезапно для родственников Шеина возбудили уголовное дело о нанесении ему травм. По подозрению арестовали полицейского Павла Шишканова. Интересно, что обвинение строится только на показаниях Шеина, несмотря на то что у него вторая группа инвалидности и отсутствие понимания при ответе на некоторые вопросы.

"Нам просто мстят. Таким образом можно "закрыть" любого человека, если у тебя есть влиятельные родственники-бизнесмены", - считают родные Шишканова.

16 июня следователь потребовал в суде продлить арест для Шишканова. Он сообщил, что выполнены не все следственные действия.

"За два месяца расследования следствие не смогло получить доказательств причастности Шишканова к преступлению. Единственное доказательство - показания наркозависимого неспособного к членораздельной речи, полученные с нарушением закона", - заявили адвокаты.

Кроме того, защитники возмущаются, что Шишканову вменяют преступление в составе группы лиц путем нанесения одного удара битой по голове. Примечательно и то, что били Шеина, по версии следствия, в 12-м часу дня на площади. На этой площади днем работаем магазин "Местное время". Но его продавец уверяет, что на площади не было никаких драк, иначе она запомнила бы.

Судья Дмитрий Дерунов, кажется, очень торопился 16 июня продлить арест Шишканову и даже забыл предоставить слово помощнику прокурора Маринечевой. Содержание под стражей продлили на два месяца.