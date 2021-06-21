Владельца "хостела" для мигрантов будут судить за пожар с четырьмя погибшими

В Самаре в суд отправили уголовное дело 58-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть нескольких человек. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, с января 2019 г. по ноябрь 2020 г. собственник дома на ул. Промышленности сдавал помещения на втором и третьем этаже для проживания иностранцам без оформления документов. При этом мужчина не контролировал надлежащим образом использование бытовых электрических приборов арендаторами, а также сам занимался техобслуживанием и ремонтом электрооборудования.

Напомним, 7 ноября 2020 г. в здании произошел пожар. Горели второй этаж и мансарда, всего 500 кв. м. Тушили возгорание более четырех часов. В результате погибли четверо человек. Помимо этого, в больницу попали еще пятеро мужчин.

Как выяснило следствие, в здании не было эвакуационных выходов, автоматической пожарной сигнализации и средств оповещения. Снимавшим жилье иностранцам пришлось выпрыгивать из окон во время пожара. Из-за этого трое мужчин получили тяжкие травмы. Четверо постояльцев не смогли покинуть здание и погибли.