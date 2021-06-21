Владельца "хостела" для мигрантов будут судить за пожар с четырьмя погибшими

В Самаре в суд отправили уголовное дело 58-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть нескольких человек. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
По версии следствия, с января 2019 г. по ноябрь 2020 г. собственник дома на ул. Промышленности сдавал помещения на втором и третьем этаже для проживания иностранцам без оформления документов. При этом мужчина не контролировал надлежащим образом использование бытовых электрических приборов арендаторами, а также сам занимался техобслуживанием и ремонтом электрооборудования.
Напомним, 7 ноября 2020 г. в здании произошел пожар. Горели второй этаж и мансарда, всего 500 кв. м. Тушили возгорание более четырех часов. В результате погибли четверо человек. Помимо этого, в больницу попали еще пятеро мужчин.
Как выяснило следствие, в здании не было эвакуационных выходов, автоматической пожарной сигнализации и средств оповещения. Снимавшим жилье иностранцам пришлось выпрыгивать из окон во время пожара. Из-за этого трое мужчин получили тяжкие травмы. Четверо постояльцев не смогли покинуть здание и погибли.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!