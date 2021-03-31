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Пожары Происшествия

Прокуратура нашла фиктивную регистрацию мигрантов после пожара с четырьмя погибшими в Самаре

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Железнодорожного района Самары закончила проверку по факту пожара на ул. Промышленности, в котором погибли четыре человека.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Напомним, пожар произошел 7 ноября на ул. Промышленности, 33. Горели второй этаж и мансарда, всего 500 кв. м. Тушили возгорание более четырех часов. В результате погибли четверо человек. Кроме того, с травмами различной степени тяжести в больницу попали еще пятеро мужчин 19-43 лет.

Из-за случившегося в отношении 57-летнего самарца возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек").

Прокуратура во время проверки обнаружила, что фактически собственник использовал дом в качестве общежития для иностранцев. Также некоторые мигранты в нем были зарегистрированы фиктивно. В связи с этим к дисциплинарной ответственности привлекли пятерых сотрудников МВД.

Помимо этого, надзорное ведомство посчитало, что бездействовали органы муниципального земельного контроля. Главе администрации района внесено представление.

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