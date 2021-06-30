Завершено следствие по изощренному убийству женщины в п. Черновский

В прокуратуру Волжского района на утверждение обвинения передано уголовное дело по факту убийства 31-летней Екатерины Сониной, совершенном в 2019 году в поселке Черновский.
Напомним, в конце сентября 2019 г. в квартире многоэтажки был обнаружен труп бывшей снохи хозяев без внешних признаков насильственной смерти. И только на вскрытии установили, что женщина погибла от повреждения сердца длинным и острым предметом, введенным в тело в районе шеи.
Интерес к этому преступлению проявляли многие СМИ, в том числе федеральные. Из-за общественного резонанса расследованием трагедии занималось управление Следственного комитета РФ по Самарской области.
При этом предварительное следствие столкнулось с большими сложностями, вызванными тем, что, во-первых, убийство было совершено необычным и крайне редко встречающимся способом. Орудием преступления, например, мог стать заточенный электрод, применяемый в электросварке, и экспертиза это подтвердила.
Во-вторых, убийство произошло в квартире, где в то время находились, помимо погибшей, только два человека — её бывший муж и свекр. Первоначально Евгений Сонин пытался оговорить в убийстве отца, который якобы сам ему в этом признался.
Однако обвинение предъявили бывшему супругу погибшей.
"Такой способ убийства считается зэковским способом, — пояснил адвокат потерпевшей стороны Андрей Карномазов. — А Сонин-старший имел в прошлом судимость и не любил сноху за пристрастие к алкоголю. Поэтому Евгению удавалось долго время направлять следствие по ложному пути. Теперь же, если прокурор не вернёт дело на дополнительное расследование, оно будет направлено в суд".
По словам Андрея Карномазова, по делу собрано достаточное количество доказательств, указывающих на виновного.
Около полугода Сонин-младший находится под домашним арестом, где вместе с ним проживает и их общая с убитой дочь. Сестре погибшей общаться с девочкой он не даёт, видимо, потому, что Ольга признана потерпевшей по делу и настаивает на его виновности.
Потерпевшая сторона приложила огромные усилия для установления всех обстоятельств произошедшего. Помимо обвинения в убийстве, Сонину предъявлено также обвинение в систематическом истязании бывшей жены и угрозе ей убийством. За эти угрозы мужчина и раньше привлекается к уголовной ответственности, однако тогда он избежал наказания, примирившись с женой.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!