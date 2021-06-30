Завершено следствие по изощренному убийству женщины в п. Черновский

В прокуратуру Волжского района на утверждение обвинения передано уголовное дело по факту убийства 31-летней Екатерины Сониной, совершенном в 2019 году в поселке Черновский.

Напомним, в конце сентября 2019 г. в квартире многоэтажки был обнаружен труп бывшей снохи хозяев без внешних признаков насильственной смерти. И только на вскрытии установили, что женщина погибла от повреждения сердца длинным и острым предметом, введенным в тело в районе шеи.

Интерес к этому преступлению проявляли многие СМИ, в том числе федеральные. Из-за общественного резонанса расследованием трагедии занималось управление Следственного комитета РФ по Самарской области.

При этом предварительное следствие столкнулось с большими сложностями, вызванными тем, что, во-первых, убийство было совершено необычным и крайне редко встречающимся способом. Орудием преступления, например, мог стать заточенный электрод, применяемый в электросварке, и экспертиза это подтвердила.

Во-вторых, убийство произошло в квартире, где в то время находились, помимо погибшей, только два человека — её бывший муж и свекр. Первоначально Евгений Сонин пытался оговорить в убийстве отца, который якобы сам ему в этом признался.

Однако обвинение предъявили бывшему супругу погибшей.

"Такой способ убийства считается зэковским способом, — пояснил адвокат потерпевшей стороны Андрей Карномазов. — А Сонин-старший имел в прошлом судимость и не любил сноху за пристрастие к алкоголю. Поэтому Евгению удавалось долго время направлять следствие по ложному пути. Теперь же, если прокурор не вернёт дело на дополнительное расследование, оно будет направлено в суд".

По словам Андрея Карномазова, по делу собрано достаточное количество доказательств, указывающих на виновного.

Около полугода Сонин-младший находится под домашним арестом, где вместе с ним проживает и их общая с убитой дочь. Сестре погибшей общаться с девочкой он не даёт, видимо, потому, что Ольга признана потерпевшей по делу и настаивает на его виновности.

Потерпевшая сторона приложила огромные усилия для установления всех обстоятельств произошедшего. Помимо обвинения в убийстве, Сонину предъявлено также обвинение в систематическом истязании бывшей жены и угрозе ей убийством. За эти угрозы мужчина и раньше привлекается к уголовной ответственности, однако тогда он избежал наказания, примирившись с женой.