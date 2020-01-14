Самарчанку, найденную мертвой в квартире экс-супруга, убили спицей

Стало известно, от чего умерла самарчанка, найденная мертвой в квартире бывшего мужа.

Труп Екатерины правоохранители нашли утром 27 сентября 2019 г. в квартире пятиэтажки в пос. Черновский, где проживает семья ее экс-супруга — 36-летнего Евгения Сонина. Члены этой семьи сказали, что якобы подобрали погибшую в подъезде и принесли домой. Никаких видимых травм на ней они не заметили и решили, что женщина просто была пьяна. Ранее Екатерина неоднократно лечилась от алкголизма.

Только судебный медик смог установить, от чего умерла женщина. Эксперт рассмотрел маленькое отверстие на передней поверхности шеи. Это был прокол, скорее всего, спицей диаметром 3,5 мм, который порвал сердечную сумку. В крови погибшей обнаружена концентрация алкоголя, соответствующая сильной степени опьянения.

По этому преступлению в начале октября 2019 г. возбудили уголовное дело. Сейчас идет расследование, но обвинение в убийстве 31-летней женщины еще никому не предъявили. Трудности в расследовании заключаются в том, что преступление совершено в условиях неочевидности и у правоохранителей есть основание подозревать двоих человек: бывшего мужа погибшей, с которым у нее были напряженные отношения, и бывшего свекра, ранее судимого за насильственное преступление.

Следователь назначил несколько экспертиз, которые возможно помогут установить виновника. В том числе обоих мужчин, пока находящихся под подпиской о невыезде, направили на "детектор лжи". Расследование продолжается.

А на текущей неделе в Волжском райсуде рассмотрят административное дело Евгения Сонина, к которому имеет претензии Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при местной администрации. Власти считают, что Сонин нарушает права и интересы несовершеннолетней дочери, лишения ее возможности общаться с родственниками ее матери. А эти родственники уверены, что именно Сонин убил бывшую жену и осиротил девочку.

Напомним, по словам родственников убитой женщины, будучи замужем за Евгением Сониным, она много раз становилась жертвой домашнего насилия и писала из-за этого заявления в полицию, которые потом забирала. Также женщина якобы пыталась сбежать от мужа, но он возвращал ее домой. По предположениям родных жертвы, именно из-за этого она и начала выпивать. После Екатерина все же разошлась с мужем, лечилась от алкоголизма, устроилась на работу и сняла квартиру. При этом после развода женщина имела право видеться с дочерью раз в две недели, но отец ребенка якобы препятствовал этому.

Помимо этого, сестра погибшей сообщила, что нашла дневники сестры, в которых та подробно описала издевательства мужа.

При этом сам Евгений Сонин утверждал, что его жена вела недостойный образ жизни, а у органов опеки не было причин забирать дочь из его квартиры даже после того, как там обнаружили труп ее матери.