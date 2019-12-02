У погибшей самарчанки найдены личные дневники с описанием домашнего насилия

Тело Екатерины С. нашли в ночь с 26 на 27 сентября в квартире бывшего мужа в пос. Черновский под Самарой. Экспертиза показала, что 30-летняя женщина умерла не своей смертью — кто-то нанес ей удар в шею острым предметом, пишет samara.kp.ru.

Сестры погибшей в гибели Екатерины винят ее бывшего мужа — Евгения. "Он ее постоянно изводил и избивал, у нее все тело было в шрамах, нос два раза сломан. Она от стрессов и унижений начала пить, страшно его боялась, писала заявления в полицию, потом забирала их, — рассказала Ольга В. — Сестра мне рассказывала, что однажды он вывез ее в поле и стрелял в нее из своего охотничьего ружья — забава у него такая была".

По словам сестер, Екатерина много раз пыталась сбежать от мужа, но каждый раз он ее находил и возвращал. Четыре года назад она забеременела, родила дочку. "Этой весной Катя попала в больницу, была вся в синяках и крайне истощена, — вспоминает Ольга В. — В этот раз она сама поняла, что так больше продолжаться не может. Я перевезла ее к себе, она месяц интенсивно работала с психологом, потом нашла работу, сняла квартиру. И выяснилось, что алкоголизм был для нее не физической потребностью, а психологической — только в таком состоянии она могла давать отпор мужу".

В то время, как Екатерина приходила в себя, Евгений подал на развод.Органы опеки на суде высказались за то, чтобы девочка осталась с папой, а не с матерью с сомнительной репутацией — мать ребенка, по их сведениям, злоупотребляла алкоголем, пропадала на несколько суток.

С апреля этого года ребенок стал жить с папой, а Екатерине разрешили раз в две недели забирать дочку на выходные.

Сестры рассказывают, что к лету жизнь Кати кардинально изменилась: она бросила пить, трудилась на двух работах, завела новых друзей, хотела обратиться в суд, чтобы вернуть ребенка. Все это время дочь она видела редко.

На своем телефоне Ольга хранит видео, на котором Евгений отказывается отдавать им малышку — девочку они с Катей летом хотели забрать на выходные. 21 сентября, в субботу, история повторилась: девушка приехала за дочкой со своей подругой, но ребенка увидела лишь на руках у бывшего мужа. "Он кричал, угрожал мне, у дочки истерика началась, дозвониться до органов опеки не смогли, а в полиции помочь отказались", — рассказала она сестрам.

Зачем Екатерина поехала к бывшему мужу в четверг, 26 сентября, сестры не знают — по решению суда за ребенком она приезжать могла в субботу.

Однако незадолго до этого, 24 сентября, она писала им: "Мой ребенок звонит и говорит: "Мама, я знаю, что ты меня забыла, что ты не любишь меня больше!" Она в каком-то отчаянии, еле говорит!". Сестры попытались успокоить ее, но девушка очень скучала по дочке и переживала за ее эмоциональное состояние: игрушки и одежда, которые Катя покупала для дочери, по ее словам, уничтожались на глазах у плачущего ребенка.

Следователи сейчас внимательно изучают смартфон погибшей, пытаясь восстановить цепочку событий, которые произошли в тот день.

После гибели Екатерины, когда сестры разбирали ее вещи, случайно наткнулись на толстенные тетради — это оказались дневники, которые она вела, когда работала с психологом. В них девушка описывала и анализировала каждую свою боль.

Вот только некоторые из ее записей: "Я с ребенком, со всего размаху бьет меня кулаком в бровь, у меня рассечение". "Сильно избил, она (свекровь. Прим.автора) увидела меня в крови и ничего не сделала, забрала дочь и ушла". "Не пошла с мужем разговаривать, пошла с ребенком на игровую площадку. Он выхватил у меня ее из рук, она плачет, тянется ко мне. И уходит со словами "Дочь больше не увидишь".

Почти на каждой странице одни и те же вопросы: "За что он со мной так? Почему его никто не остановит? Зачем бить на глазах у ребенка?"

Следствие эти дневники пока не видело, сестры собираются их передать в правоохранительные органы в ближайшее время. После этого, возможно, силовики сочтут нужным проверить правдивость изложенных в них сведений, для чего сначала придется подтвердить их авторство.

Несмотря на то, что сестры погибшей во всем винят бывшего мужа Екатерины, следствие говорит, что делать какие-либо выводы рано: преступление произошло за закрытыми дверями, что происходило в квартире, пока не ясно. В доме, кроме Екатерины и Евгения, был также отец последнего. Он тоже оказался под подозрением.

Сейчас уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей".

"Бывший муж и свекр погибшей изначально были задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, в настоящее время они являются подозреваемыми, однако обвинение в убийстве пока никому не предъявлено", — прокомментировала ситуацию старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева.

По делу уже назначено несколько важных экспертиз, следователи надеются, что их результаты помогут установить причины и обстоятельства смерти потерпевшей.

"21 сентября в дежурную часть отдела полиции Волжского района поступило заявление с просьбой провести проверку законности действий Евгения, который не отдавал Екатерине дочь, — сообщили в областном МВД. — Административный материал в итоге был направлен в комиссию по делам несовершеннолетних Волжского района".

В ноябре администрация Волжского района подала в суд исковое заявление об ограничении Евгения в родительских правах. "Семья на учете состоит с 2017 года, работать приходилось как с мамой, так и с отцом. Мама вела недостойный образ жизни: пила, гуляла, бродяжничала, поэтому при разводе мы помогли отцу оформить необходимые документы, и ребенка оставили ему. Тем более что он тогда работал и занимался ребенком", — рассказала в суде представитель комиссии по делам несовершеннолетних.

Однако, по словам надзорных органов, к лету ситуация изменилась: Евгений пил чуть ли не месяц, работу бросил, девочку в садик не водил.

27 сентября, когда в его квартире было обнаружено тело бывшей жены, его самого увезли на допрос, а ребенка сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних забрали сначала в больницу на обследование, а потом в детский дом № 1, который сейчас называется Центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени Фролова.

Сам Евгений и его адвокат считают, что это было сделано незаконно: девочка дома оставалась с бабушкой, которую знает и любит, а вот пребывание в казенном учреждении ребенка сильно напугало. Более того, несмотря на то, что отец написал заявление, чтобы забрать дочь домой, Наденьку ему не отдавали вплоть до 12 ноября — на ноги пришлось поднимать даже полицию, разразился скандал, после чего ребенка все же отдали отцу.

"В деле есть акты обследования жилья, разнообразные обследования ребенка, которые говорят о том, что жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, — заявил в суде адвокат Евгения. — Более того, у органов опеки нет доказательств того, что отец злоупотребляет алкоголем, по этому поводу не составлено протоколов. Отправить ребенка в Центр было бы просто бесчеловечным".

Соседи и родственники Евгения заверили суд: пьет он не больше и не чаще других, дочку любит, сам ее водит в детский садик, купил ей недавно планшет.

Первую битву за дочь Евгений выиграл: на время рассмотрения вопроса об ограничении его в родительских правах дочь будет жить с ним. Судья Андрей Бредихин в своем определении отметил: если жизни и здоровью ребенка что-то угрожает, органы опеки всегда смогут самостоятельно изъять девочку из семьи, законом эти полномочия оговорены отдельно. До тех пор ребенок может оставаться с отцом.

В итоге суд решил не ограничивать Евгения в родительских правах. Девочка будет жить с папой, дедушкой и бабушкой. Но кто виноват в гибели ее мамы, пока не ясно.