Самарец расплатился поддельными деньгами в тольяттинском магазине

В Самарской области задержали 23-летнего самарца с фальшивыми купюрами. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Администратор торговой точки в Центральном районе Тольятти заметил, что покупатель расплатился поддельной пятитысячной купюрой. Эксперты подтвердили, что банкнота самодельная и изготовлена с помощью принтера с имитацией защиты.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ ("Изготовление, перевозка и сбыт поддельных денег").

В результате полицейские задержали подозреваемого. У него изъяли еще три купюры номиналом 5 тыс. рублей.