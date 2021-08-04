В Тольятти разыскивают парня, влезшего в чужую квартиру

В Тольятти правоохранители разыскивают молодого человека, подозреваемого в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Утром 21 июля злоумышленник через открытое окно влез в квартиру на первом этаже дома на ул. Гидротехнической и украл мобильник и беспроводные наушники, принадлежавшие 21-летней девушке. Сумма ущерба составила 38 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража"). Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали как парень подходил к подъезду и убегал с места преступления.
Приметы подозреваемого: на вид 18-20 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, был одет в черный спортивный костюм с белыми полосами и черные кроссовки с белой подошвой.
Правоохранители просят возможных очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482)93-47-43, 8(8482) 93-47-16, 8-917-123-42-33, 112.
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За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?
Как можно рассылать ориентировку на человека (Рясков) с написанием о нём, что он тяжкий преступник. Когда ещё ничего не известно. Как легко у нас вешают ярлыки на всё и вся. В данной ситуации его можно легко подставить под всё, учитывая их с Катей не простые отношения. Всё на него повесить и сложить ручки. Мало ли кто мог Катю ненавидеть, и есть за что, т.к. она судя по тексту была не простой женщиной, и родственники отравленного мужа тоже не были в восторге от неё. И как написано, взятку она крупную давала за её освобождение. Не всё здесь просто. И нельзя не зная всех подробностей просто так основываясь на чьих-то словах объявить Ряскова преступником. За это тоже наказать можно, подав заявление о защите чести и достоинства гражданина.
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать