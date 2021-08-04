В Тольятти разыскивают парня, влезшего в чужую квартиру

В Тольятти правоохранители разыскивают молодого человека, подозреваемого в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Утром 21 июля злоумышленник через открытое окно влез в квартиру на первом этаже дома на ул. Гидротехнической и украл мобильник и беспроводные наушники, принадлежавшие 21-летней девушке. Сумма ущерба составила 38 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража"). Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали как парень подходил к подъезду и убегал с места преступления.

Приметы подозреваемого: на вид 18-20 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, был одет в черный спортивный костюм с белыми полосами и черные кроссовки с белой подошвой.

Правоохранители просят возможных очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482)93-47-43, 8(8482) 93-47-16, 8-917-123-42-33, 112.