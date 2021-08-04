Водителя большегруза обвиняют в смерти пассажира в Самарской области

В Самарской области отправили в суд уголовное дело 48-летнего водителя, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

ДТП произошло в начале июня 2020 г. на 921 км трассы М-5 в Сызранском районе. Водитель грузовика превысил скорость и отвлекся. Из-за этого машину занесло, а потом она опрокинулась на встречную полосу. 49-летний пассажир большегруза, который являлся стажером, получил смертельные травмы.

Во время следствия обвиняемый настаивал, что его пассажир умер из-за неграмотных действий медиков, а не от полученных в аварии травм.