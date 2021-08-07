В Самаре сотрудников регионального ГУ МЧС заподозрили во взяточничестве

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В Самаре возбудили уголовное дело в отношении сотрудников регионального ГУ МЧС по п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области