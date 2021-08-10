В Тольятти разыскивают двух женщин, расплатившихся чужой банковской картой

В Тольятти разыскивают двух женщин, подозреваемых в краже денег с банковской карты, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Утром 2 июля местная жительница потеряла свою банковскую карту около дома на ул. Степана Разина. Позже ей стали приходить сообщения о списании денег.

Полиции пришли в магазин, где расплачивались утерянной картой и изъяли записи с камер видеонаблюдения. В итоге выяснилось, что деньги похитили две женщины. Сейчас их разыскивают.

Приметы подозреваемых:

1) на вид 30-35 лет, среднего роста, плотного телосложения, темные прямые волосы средней длины, была одета в блузку в синие и белые полоски, бежевую юбку, в очках.

2) на вид 45-50 лет, среднего роста, плотного телосложения, черные кудрявые волосы средней длины, была одета в сине-желтое платье с узорами в виде цветов.

Правоохранители просят возможных очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности разыскиваемых или об их местонахождении, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-46-02, 93-46-18, 89674929994 или 112.