В Самаре задержали мигранта с 2,5 кг героина

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В Самаре полицейские задержали 29-летнего уроженца соседнего государства, приехавшего на заработки в июне 2021 года. Мужчину подозревают в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области