В Тольятти полиция разыскивает свидетеля драки, произошедшей весной рядом с ночным клубом

В Тольятти полицейские разыскивают свидетеля особо тяжкого преступления, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Рано утром 16 апреля 2021 г. при входе в один из ночных клубов на ул. Дзержинского, 54 в Тольятти произошла драка, в результате которой погиб один из оппонентов. Находясь на месте происшествия, полицейские установили личность подозреваемого.
Были изъяты записи с камер наружного наблюдения, расположенных по пути вероятного передвижения преступника. Днем 16 апреля сотрудники угрозыска задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего. Подозреваемым оказался ранее не судимый безработный 56-летний мужчина, зарегистрированный в Тольятти.
Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники уголовного розыска Тольятти разыскивают свидетеля, находящегося 16 апреля текущего года на месте происшествия.
"Приметы свидетеля: мужчина, на вид 30-35 лет, рост 170-175 см., волосы короткие русые, полного телосложения. На нем была футболка с коротким рукавом черно-белого цвета, джинсы синего цвета на резинках в районе щиколоток, кроссовки марки "Nike". При себе имел поясную сумку через плечо, черного цвета", — отмечается в сообщении.
Правоохранители просят очевидцев и тех, кто имеет сведения о личности и местонахождении разыскиваемого свидетеля, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (8482) 93-46-20, 89608418107 или 112. Конфиденциальность гарантирована.
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Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?
Как можно рассылать ориентировку на человека (Рясков) с написанием о нём, что он тяжкий преступник. Когда ещё ничего не известно. Как легко у нас вешают ярлыки на всё и вся. В данной ситуации его можно легко подставить под всё, учитывая их с Катей не простые отношения. Всё на него повесить и сложить ручки. Мало ли кто мог Катю ненавидеть, и есть за что, т.к. она судя по тексту была не простой женщиной, и родственники отравленного мужа тоже не были в восторге от неё. И как написано, взятку она крупную давала за её освобождение. Не всё здесь просто. И нельзя не зная всех подробностей просто так основываясь на чьих-то словах объявить Ряскова преступником. За это тоже наказать можно, подав заявление о защите чести и достоинства гражданина.