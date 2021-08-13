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Преступления Происшествия

В Тольятти полиция разыскивает свидетеля драки, произошедшей весной рядом с ночным клубом

ТОЛЬЯТТИ. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти полицейские разыскивают свидетеля особо тяжкого преступления, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Рано утром 16 апреля 2021 г. при входе в один из ночных клубов на ул. Дзержинского, 54 в Тольятти произошла драка, в результате которой погиб один из оппонентов. Находясь на месте происшествия, полицейские установили личность подозреваемого.

Были изъяты записи с камер наружного наблюдения, расположенных по пути вероятного передвижения преступника. Днем 16 апреля сотрудники угрозыска задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего. Подозреваемым оказался ранее не судимый безработный 56-летний мужчина, зарегистрированный в Тольятти.

Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники уголовного розыска Тольятти разыскивают свидетеля, находящегося 16 апреля текущего года на месте происшествия.  

"Приметы свидетеля: мужчина, на вид 30-35 лет, рост 170-175 см., волосы короткие русые, полного телосложения. На нем была футболка с коротким рукавом черно-белого цвета, джинсы синего цвета на резинках в районе щиколоток, кроссовки марки "Nike". При себе имел поясную сумку через плечо, черного цвета", — отмечается в сообщении.

Правоохранители просят очевидцев и тех, кто имеет сведения о личности и местонахождении разыскиваемого свидетеля, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (8482) 93-46-20, 89608418107 или 112. Конфиденциальность гарантирована.

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