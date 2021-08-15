В Жигулевске найдена похищенная "ГАЗель"

В июле текущего года в дежурную часть ОМВД России по Жигулевску поступило сообщение от 26-летнего местного жителя об угоне автомобиля "ГАЗель".

Заявитель пояснил стражам правопорядка, что на ночь припарковал свой автомобиль около торгового павильона, а утром обнаружил его пропажу. В бензобаке находилось около 2 л бензина.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, ориентировку на розыск похищенного транспортного средства разослали незамедлительно, что позволило в кратчайшие сроки обнаружить похищенный автомобиль.

Полицейские предположили, что к правонарушению может быть причастен 20-летний местный житель. Сотрудники полиции установили места возможного нахождения молодого человека, после задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Подозреваемый пояснил оперуполномоченным, что открыл дверь автомобиля при помощи отвертки, замкнул провода замка зажигания, тем самым запустив двигатель автомобиля, и поехал кататься по улицам Жигулевска, пока у него не закончился бензин.

Отделением дознания ОМВД России по г. Жигулевску в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Автомобиль возвращен законному владельцу. Сотрудники полиции продолжают работу по установлению всех причин и обстоятельств произошедшего.