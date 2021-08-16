Пенсионера, оборонявшего свой дом от взломщика, обвиняют в превышении пределов самообороны

В Самарской области 78-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела об убийстве при превышении пределов необходимой обороны, сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, 13 августа пенсионер в с. Красный городок Сергиевского района из охотничьего ружья выстрелил в мужчину, который разбил окно и незаконно проник в его дом. В результате взломщик скончался.