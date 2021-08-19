В Жигулевске уголовник-рецидивист, будучи пьяным, украл телефон

В полицию Жигулевска обратился мужчина, заявивший, что неизвестные украли у него телефон рядом с одним из магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области. Ущерб потерпевший оценил в 7 тыс. рублей.

Работая на месте происшествия сотрудник полиции изучил записи с камер видеонаблюдения, установленных на торговой точке.

На записях было видно, как около магазина разговаривают мужчины, у потерпевшего на плече за спиной висит сумка. Один из мужчин, дождавшись удобного момента, открыл сумку потерпевшего и похитил сотовый телефон, после чего скрылся.

Личность подозреваемого установили. Им оказался местный безработный 37-летний житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовное ответственности за имущественные преступления.

Подозреваемого задержали по месту жительства. Тот вину признал и сообщил, что когда крал телефон, был пьян.

Следователи Жигулевска возбудили уголовное дело по статье "Кража".