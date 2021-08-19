В Жигулевске уголовник-рецидивист, будучи пьяным, украл телефон

В полицию Жигулевска обратился мужчина, заявивший, что неизвестные украли у него телефон рядом с одним из магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области. Ущерб потерпевший оценил в 7 тыс. рублей.
Работая на месте происшествия сотрудник полиции изучил записи с камер видеонаблюдения, установленных на торговой точке.
На записях было видно, как около магазина разговаривают мужчины, у потерпевшего на плече за спиной висит сумка. Один из мужчин, дождавшись удобного момента, открыл сумку потерпевшего и похитил сотовый телефон, после чего скрылся.
Личность подозреваемого установили. Им оказался местный безработный 37-летний житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовное ответственности за имущественные преступления.
Подозреваемого задержали по месту жительства. Тот вину признал и сообщил, что когда крал телефон, был пьян.
Следователи Жигулевска возбудили уголовное дело по статье "Кража".
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Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?