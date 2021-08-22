В Самарской области в июле полицейские изъяли 6 тыс. литров подпольного алкоголя

Сотрудниками органов внутренних дел Самарской области продолжается работа по противодействию преступлениям и правонарушениям в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Только за июль текущего года полицейскими составлено 135 протоколов с изъятием 6 тысяч литров алкогольной продукции на сумму более 670 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Полиция Шенталинского района в рамках оперативного мероприятия "Контрольная закупка" зафиксировала факт неоднократной незаконной розничной продажи алкогольной продукции — 4 полимерных бутылки объемом 0,5 л. с прозрачной жидкостью. По данным полицейских, торговля осуществлялась местной жительницей в одном из жилых домов в поселке Ясная Поляна.
Вся алкогольная продукция полицейскими была изъята. Отобранные образцы направлены на экспертизу. Согласно заключению эксперта, жидкость является спиртосодержащей с объемом этилового спирта 35,7% и изготовлена кустарным способом.
По результатам проведенной проверки, в отношении жительницы поселка Ясная Поляна, ранее привлекавшийся к административной ответственности за аналогичное правонарушение возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции".
Еще один факт незаконного оборота спиртосодержащей продукции выявлен участковыми уполномоченными полиции по Приволжскому району в селе Бестужевка.
Индивидуальный предприниматель реализовывала продукцию без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность ее производства и оборота. Полицейские задокументировали противоправный факт и изъяли спиртное. Экспертиза подтвердила, что изъятая жидкость является спиртосодержащей продукцией.
В отношении предприимчивой местной 39-летней жительницы составлен протокол об административном правонарушении по статье "Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции".
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Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?