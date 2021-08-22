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Преступления Происшествия

В Самарской области в июле полицейские изъяли 6 тыс. литров подпольного алкоголя

САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудниками органов внутренних дел Самарской области продолжается работа по противодействию преступлениям и правонарушениям в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Только за июль текущего года полицейскими составлено 135 протоколов с изъятием 6 тысяч литров алкогольной продукции на сумму более 670 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Полиция Шенталинского района в рамках оперативного мероприятия "Контрольная закупка" зафиксировала факт неоднократной незаконной розничной продажи алкогольной продукции — 4 полимерных бутылки объемом 0,5 л. с прозрачной жидкостью. По данным полицейских, торговля осуществлялась местной жительницей в одном из жилых домов в поселке Ясная Поляна.

Вся алкогольная продукция полицейскими была изъята. Отобранные образцы направлены на экспертизу. Согласно заключению эксперта, жидкость является спиртосодержащей с объемом этилового спирта 35,7% и изготовлена кустарным способом.

По результатам проведенной проверки, в отношении жительницы поселка Ясная Поляна, ранее привлекавшийся к административной ответственности за аналогичное правонарушение возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции".

Еще один факт незаконного оборота спиртосодержащей продукции выявлен участковыми уполномоченными полиции по Приволжскому району в селе Бестужевка.

Индивидуальный предприниматель реализовывала продукцию без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность ее производства и оборота. Полицейские задокументировали противоправный факт и изъяли спиртное. Экспертиза подтвердила, что изъятая жидкость является спиртосодержащей продукцией.

В отношении предприимчивой местной 39-летней жительницы составлен протокол об административном правонарушении по статье "Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции".

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