В Тольятти погиб рабочий бумажной фабрики

В Тольятти возбудили уголовное дело из-за смерти сотрудника бумажной фабрики, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, руководство организации допустило к работе 21-летнего парня, не прошедшего необходимый инструктаж по технике безопасности. В результате работник попал в движущийся механизм продольно-резательного станка и получил смертельные травмы.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека").